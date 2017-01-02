中信兄弟簽回艾迪頓 開季4洋投競爭

我要評比

艾迪頓。(范揚光攝)

中信兄弟備戰2017年新球季，目前已確定找好3名洋投伍鐸、肯恩和艾迪頓，預計在開季前找齊4名洋投人選，並於2月中旬就向球隊報到加入春訓。

日前中信兄弟已和前洋投肯恩簽約，也確定留下去年為兄弟效力的洋投伍鐸，領隊楊培宏今天(2日)透露，艾迪頓也會續留，因此目前已敲定3名洋將，接下來還要再找第4名洋投，從球隊春訓起讓洋投採「4搶3」模式競爭開季一軍席次。

兄弟訂在1月18日展開春訓，外籍教頭史耐德將於本月中旬抵台，而洋將則預計在2月中加入球隊春訓。

(中時電子報)