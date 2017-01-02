「機上要拖鞋」引戰 范瑋琪親回：沒那麼嚴重
「范范」范瑋琪昨（1日）在臉書粉絲團分享生活趣事，自嘲近日出國工作時，厚臉皮地分別向空服員和飯店服務生要了兩雙新拖鞋，開心說家裡就多了四雙新拖鞋可以穿，沒想到此舉竟意外引起網友筆戰，對此，范范稍早也親自回應網友意見：「沒有那麼嚴重呀大家誤會了！」
范范PO出「要拖鞋」一事，引來部分網友砲轟貪小便宜，但也有粉絲認為沒什麼大不了，覺得范范只是像普通人一樣節儉，但卻因為是藝人身分遭指責，出現正反兩派說法。
而范范也在底下留言親回此爭議，「沒有那麼嚴重呀大家誤會了！沒有偷，沒有炫耀 沒有想那麼多，只是想跟大家分享ㄧ下而已啦！」並透露家裡的拖鞋都是她平時出差帶回來的，加上這次搭四川航空附的是紅色拖鞋，她想說接近過年，剛好大掃除可換掉舊拖鞋，便詢問空服員能否多給2雙，對方也答應了，讓她很感謝航空公司的大方，最後也再度向網友喊話「希望大家不要誤會了」。
(中時電子報)
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