上海男偷拍男員工如廁 航警送辦

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航空警察局今天指出，中國大陸上海樂姓男子今天要搭機前往東京，在登機前竟偷拍機場男員工如廁，警方獲報逮人，訊後送辦。

航警局說，自由行來台的25歲上海樂姓男子，原訂今天上午11時搭機前往日本東京，卻在10時15分尾隨機場某店家陳姓男員工進入D3登機門旁男廁，然後拿出手機由隔間下方錄製陳男如廁過程。

遭偷拍的陳男發現後立即通報機場保全，轉報航警局保安大隊，員警在樂男身上搜出手機，經警方檢視手機內影像，發現樂男偷拍陳男如廁影片2段，警方訊後，將樂男依妨害秘密罪移送桃園地檢署偵辦。1060102

(中央社)