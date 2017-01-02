巴林監獄傳攻擊 槍手縱放10名囚犯
警方表示，持有自動步槍和手槍的槍手昨天攻擊巴林（Bahrain）一間監獄，殺害了1名獄警並放走10名因恐怖主義而定罪的囚犯。
美聯社報導，發生在Jaw監獄的攻擊代表2011年阿拉伯之春示威後，這個位在沙烏地阿拉伯外海的島國，內部悶燒的動亂已明顯升溫。目前尚無任何組織聲稱犯案。
這起攻擊後，巴林半島昨天展開大規模搜捕行動。囚犯脫逃造成Jaw監獄持續數小時的混亂局面，而該國內政部以阿拉伯文和英文在推特發表了連串彼此牴觸的貼文。
今天上午，內政部聲明說，攻擊由「4或6名持有自動步槍和手槍的武裝恐怖分子小組」所發動。聲明說，遭殺害的獄警名為阿邁德（Abdulsalam Saif Ahmed ），並指另有一名獄警受中等程度傷。（譯者：中央社周慧盈）1060102
(中央社)
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