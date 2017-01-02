德國考慮立法 可支付難民較低工資
德國考慮立法，讓企業主可以給予不具同等資格的難民或移民領取低於最低工資的薪資，此被批有剝削之嫌。另方面，德國也破獲難民詐騙社會福利案件，金額超過300萬歐元。
南德日報（Suddeutsche Zeitung）今天報導，德國就業、財政與教育部共同擬定的新計劃，考慮將正在進行專業技能鑑定的難民或移民勞工，視為「強制實習」，不受最低工資門檻約束。換句話說，企業主可以給予這些難民或移民員工低於最低工資的薪資。
德國工會聯盟（German Federation of Trade Unions）提出警告，難民與移民多半不瞭解他們的合法權利，也常因此遭到雇主剝削。德國今年起將最低工資從原先的每小時8.5歐元調高到8.84歐元。
雖說認真找工作的難民可能遭到雇主剝削，卻也有不肖難民造假詐騙政府福利。德國布倫瑞克（Braunschweig）就發現超過300個庇護申請者以假造身份騙取社會福利的個案，其中一人有多達12個「分身」。
北德廣播公司（NDR）報導，這些人多半都是在2015年間抵達德國的蘇丹難民，他們在不同收容中心以不同裝扮、不同姓名登記為難民以詐騙社會福利，詐騙總額約在300到500萬歐元。
根據德國聯邦政府統計，2015年有超過80萬庇護申請者湧入德國，有時一天會湧入超過2000人。負責這項調查專案的麥曼加（Joern Memenga）表示，龐大的難民湧入，這些難民多半沒有合法的身份文件，只能透過照片留下紀錄，過度勞累的員工難以仔細辨別是否有詐欺行為。
對於這些尋求庇護的難民，德國政府給予他們135歐元的急用錢，同時每個月發放216歐元的基本生活費用。1060102
(中央社)
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