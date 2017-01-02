中信還要找洋投 已有觀察名單

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中職中信隊新球季已找好3名熟面孔洋投，但未來仍有找「第4名洋投」的打算，領隊楊培宏今天表示，手上已有觀察名單，會慎重的挑選適合球隊的洋將。

中華職棒中信兄弟隊連3年爭奪總冠軍失利，現正積極作戰力部署，盼在新球季搶下總冠軍榮耀。

中信目前正盡全力簽回自由球員彭政閔、王勝偉，好消息是洋投部分繼先前談妥武鐸（Bryan Woodall）、肯恩（Bruce Kern）後，如今再與艾迪頓（Nick Additon）達成共識，新季的洋投戰力已有初步雛形。

但除現有3名洋投，中信還會再物色第4名洋投，也希望第4號洋投能配合在2月中旬左右，就到春訓基地報到。

中信領隊楊培宏表示，不論過去在中職待過的洋將，或者是過去未曾來過台灣的洋將，球團這邊都有觀察的名單，

至於這個「第4名洋投」的洋將員額，楊培宏說，球團在選擇上會更慎重一點，務必要挑選最適合的球員。1060102

(中央社)