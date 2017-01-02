2018選舉 徐永明：時代力量最重要考驗
時代力量黨團總召徐永明今天表示，立法院到目前為止仍是時代力量最重要的舞台，盼下次立委選舉能獲得10席以上的席次；能否將支持度化成選票，是時力2018年最重要的考驗。
徐永明下午在社群網站臉書（Facebook）發文指出，日前接受日本媒體訪問，談論台灣政治與時代力量，日本學者對時代力量創黨與太陽花運動間的關係，非常有興趣，也持續觀察台灣「天然獨」世代對中國國民黨及大中國意識的反彈。
他說，台灣社會未來要面對的是世代問題，年輕世代產生的不平等感，薪水過低，難有階層流動的機會，接下來年金改革就是重點議題。時代力量在這些議題上的價值取捨，也將與其他政黨區分出明顯不同的社會支持基礎，時代力量的支持群眾目前大多為年輕族群與高學歷者。
徐永明表示，立法院目前為止是時代力量最重要的舞台，5位立委的表現將反映在政黨支持率上。時代力量期望下次選舉能夠獲得全國10%以上的得票率，含區域立委能夠獲得10席以上的席次。
徐永明說，2018地方選舉中時代力量也會提名年輕候選人，因地方議會議員年齡層偏高，很少拔擢年輕候選人，時代力量提供年輕人參與政治的管道。
他說，時代力量目前平均支持度都有10%，且依地區不同最高還會出現15%至20%的支持度，但支持度是否會同等轉換成選票，將是時代力量2018年最重要的考驗。1060102
(中央社)
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