天氣溫暖舒適 持續至7日

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台北市區陽光普照，民眾多穿短袖。（方濬哲攝）

街頭表演許多民眾圍觀，小朋友對懸空坐著的街頭藝人感到好奇。（方濬哲攝）

民眾閒適地坐在陽光下休憩。（方濬哲攝）

今天台灣各地多為陽光普照的天氣，白天高溫可高達27、28度，氣象專家吳德榮撰文指出，晴朗溫暖的天氣將持續將近一星期，直到8日才會有一波北方冷空氣南下。

(中時)