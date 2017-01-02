深圳女網》張凱貞搶8強門票 逢捷克美女重炮

捷克24歲女將普利斯可娃為張凱貞的16強對手。（美聯社資料照）

張凱貞闖進16強。（本報資料照片／李弘斌攝）

張凱貞新年首場賽事告捷，深圳女網自會外賽直闖會內賽，2日單打首輪拍落世界第56名瑞士格魯比奇，16強將再逢勁敵，世界排名高居第6的捷克女將普利斯可娃(Karolina Pliskova)，張凱貞也做好準備迎戰「重炮手」。

「網球精靈」張凱貞7比6(4)、6比1擊敗格魯比奇，面對世界排名第56，張凱貞首盤打得艱辛，但其實她一開始心態頗為冷靜，開賽取得領先，直到中段遭遇亂流心情才出現起伏，她賽後說，「搶7時也一度落後…後來就告訴自己要冷靜，一分一分打好，不要想太多，才又穩定下來，進入比賽狀況。」

次盤張凱貞相對順手，她說，「我把自己的節奏放慢了，然後不再強攻。」順利闖進16強。接下來張凱貞還有硬仗，將逢身高達186公分的24歲捷克美女普利斯可娃。

普利斯可娃曾在去年美網連續撂倒網壇姊妹花大、小威廉絲直闖決賽，收下亞軍，決賽落敗也讓德國女將可貝兒一舉登頂成為新科球后。張凱貞去年大連女網賽曾遭遇過普利斯可娃，當時吞敗，張凱貞表示，「對手高大，也是重炮型，我就只要專心打好每一個球就好。」

(中時電子報)