逛夜市互看不爽鬥毆 警3小時逮到人

去年12月30日晚間10時許，2群青少年各自在新北市「文創夜市」逛夜市，期間因互看不爽，互嗆「看三小！」但現場並未發生肢體衝突。

詎料，雙方各自要離開夜市時，卻在機車停車場狹路相逢，再度爆發口角，進而發生鬥毆。

其中18歲許姓男子一方有7、8人，另一方20歲劉姓男子則有10至12人，劉男等占人數優勢，戰況處於上風，許男遂取出隨身折疊小刀，朝對方揮刺，造成劉男左手臂劃傷、右大腿刺傷，雙方眼見成為流血事件，隨即一哄而散，傷者則由友人攙扶就醫，傷勢並無大礙。

警方獲報到場，但雙方已鳥獸四散，警方循線於凌晨2時許先後查獲劉、許等12人到案，偵訊後以刑法妨害秩序罪嫌送辦，並持續傳喚尚未到案的犯嫌到案說明。

(中時)