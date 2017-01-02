警車變貨車！9旬翁與40年卡打車平安返家

黎明派出所警員伍長雄將警車後車廂打平，變成平台放置張姓老翁40年腳踏車，載運護送返家。（張妍溱翻攝）

「卡打車，幫恁載回家！」台中市南區九旬張姓老翁日前騎腳踏車外出購物，沿途騎到南屯區卻迷了路，他向黎明派出所求援，卻忘了家裡地址，警方找出老翁身上紙條並聯繫其家屬，準備護送返家，但老翁又掛心陪伴40年的腳踏車，員警用心將警車後車廂舖成「大平台」，警車變貨車，連人帶車平安送回家。

騎著40年心愛的卡打車，張姓老翁當天一如往常，下午外出閒晃並上街購物，但疑似腳踏車騎太久，迷路體力耗盡，當老翁走進派出所時，已顯得疲憊，值班的伍姓員警說，他見老翁嘴角乾巴巴的，趕緊遞水並安撫情緒，一方面連絡其家屬。

伍姓員警表示，見到張姓老翁就想起自己的阿公，心中的念頭就是盡力照顧好他，因為他知道家屬一定心急如焚，尤其40年的腳踏車是阿公的寶貝，所以一定要想辦法連人帶車一起載送返家，圓滿完成「暖心大平台」任務。

(中時)