桃園高鐵男子落軌送醫 列車延誤進站

桃園高鐵站今天下午傳有人落軌，警消獲報搶救，71歲老翁獲救，意識清楚，送醫急救。意外事件也造成列車延誤進站。

桃園消防局說，今天下午4時餘獲報，高鐵桃園車站5號出口處有1名民眾受傷，消防局立即派員前往搶救，發現71歲的康姓老翁疑參加宴會喝了點酒，在月台不慎落軌，保全將他抬起，再由消防隊員送至中壢天晟醫院急救，他頭部撕裂傷5公分，意識清楚。1060102

(中央社)