夫妻遊阿里山豐山 夫失聯仍無消息

高雄市陳姓男子1日偕同妻子前往阿里山豐山村遊玩，陳男獨自前往石夢谷後失聯，救難人員2日持續搜尋至下午5時，仍無發現陳男蹤跡。（嘉義縣消防局第三大隊提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月2日

高雄市陳姓男子昨天偕同妻子前往阿里山豐山村遊玩，陳男獨自前往石夢谷後失聯，救難人員昨天晚上搜尋，無功而返，今天持續搜尋至下午5時，仍未發現陳男蹤跡。

嘉義縣消防局表示，陳姓夫妻昨天趁著元旦假期準備夜宿奮起湖風景區，於昨天下午先前往周邊的阿里山豐山村石鼓盤風景區，想要到石夢谷遊玩，但返途的山友規勸，若從石夢谷返回已天黑，走山路很危險。

不過，陳姓夫妻兩人仍試圖前往，後來陳男妻子在中途點仙夢園等待，陳男1人前往，直到昨晚6時多，陳妻不見丈夫返回，立即報警，員警、消防人員及豐山村民上山搜尋，直到深夜，還是不見陳男蹤跡。

嘉義縣消防局第三大隊救難人員、員警及村民等20餘人，上午起陸續前往石夢谷周邊搜尋。不過，直到下午5時仍無陳男的消息。

消防局第三大隊指出，從停車場到石夢谷有2條路線，分別經仙夢園、叉路口、巨木群、石夢谷，另一條是仙夢園、叉路口、巨木、情人谷瀑布、石夢谷，不過，情人谷有坍塌地形，相當危險。

消防局第三大隊表示，今天預計搜尋至晚上7時左右，明天將擴大搜尋範圍，盼能早一點找到陳男。1060102

(中央社)