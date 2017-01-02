菲候任陸使：北京焦點從南海拉回台灣
在美國總統當選人川普與台灣總統蔡英文通話之後，北京可能會把區域焦點從南海擴張重新拉回台灣，這可能會對菲律賓有利，但台灣將承受衝擊。
菲律賓候任駐中國大陸大使羅瑪納（Chito Sta. Romana）今天在1場座談會上，作此表示。
羅瑪納說，「從局勢演變來看，台灣議題回來了。」
他指出，川普於去年12月初與蔡英文通話，此外川普還聲稱如果北京在貿易政策上不退讓，就重新檢視「一個中國政策」。如此看來，美國與大陸在東亞地區的焦點，將從東海與南海轉移到台灣海峽。
曾任美國廣播公司新聞網（ABC News）北京站站長20餘年，羅瑪納現為菲律賓中國研究協會（PACS）會長，菲律賓總統杜特蒂於去年10月指派他為菲律賓駐中國大陸大使，近期內即將赴任。
羅瑪納說明，以近代歷史為據，每當台灣議題浮上檯面，中國就會聚焦於此。特別是大陸全國人大和全國政協即將換屆，習近平勢將鞏固權力，在議題處理上會更加民族主義。
他補充，過去8年國民黨馬英九總統執政時，台灣議題平靜下來，北京才有心力聚焦於東海與南海。
菲律賓與大陸目前仍存有南海爭議，特別是黃岩島的漁權，羅瑪納分析，一旦北京把焦點放回台灣，這將對菲律賓帶來正面的影響，但台灣恐將首當其衝。1060102
(中央社)
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