郝龍斌：黨團與黨部缺一不可

對於國民黨團與黨中央傳出不合，國民黨副主席郝龍斌今天表示，立院黨團是最重要的監督和問政平台，黨部和黨團有如鳥的兩翼、車的兩輪，缺一不可。

洪秀柱昨透過媒體專訪，表態要競選連任黨主席，媒體報導，傳出國民黨團總召廖國棟多次去黨中央溝通時，被洪秀柱當面酸「那是你的個人意見」，還批廖國棟「亂講」。

郝龍斌今天指出，國民黨已經在野了，失去執政權後，立院黨團就是最重要的監督和問政平台，所以黨部和黨團，就有如鳥的兩翼、車的兩輪，缺一不可。

他說，這幾個月其實大家都很辛苦，也都在各自位置努力，不要再去計較誰出多少力、誰有什麼不同意見，因為現在的國民黨很虛弱，需要每一份力量，包容才能團結、團結才有力量、有力量才能向前行。

郝龍斌說，至於黨中央現在負擔重的問題，大家也提出地方黨部主委直選的解決方式，他也希望能盡快落實，讓地方能一起協助分攤，大家一起來撐起黨。1060102

(中央社)