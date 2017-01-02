行銷竹縣 Airbnb竹北設合作基地
全球知名民宿網路平台企業「Airbnb」將在新竹縣竹北新瓦屋設立據點，該企業副總裁克里斯勒漢（Chris Lehane）與新竹縣長邱鏡淳今天前往，共同宣告合作基地將啟動。
新竹縣工商發展投資策進會副總幹事黃莉翔表示，Airbnb為全球民宿網路平台企業，公司市值300億美金，該企業目前在全球各地尋求最佳地點，設點合作平台，經多方討論後，相中位在竹北的新瓦屋客家文化保存區。
黃莉翔說，縣府去年11月時舉辦「創新經濟國際論壇」，與Airbnb企業高層合作融洽，於是邀約該企業副總裁Chris Lehane蒞臨新竹縣，討論未來合作計畫可行性，縣府也希望藉此宣傳，新竹縣在招商國際的積極與熱情。
邱鏡淳表示，希望藉由Airbnb平台，將新竹縣各景點、民宿業介紹給全球旅客認識，並進一步討論新竹國際人才與資金合作計畫，讓新竹縣走向國際化，帶動地方繁榮發展，同時指示縣府團隊全力配合協助。
Chris Lehane則說，目前全球旅遊業是比石油業產值還高的行業，而永續旅遊則是Airbnb所追求的核心價值，他相信新竹縣有這個潛力發展國際觀光產業，Airbnb也願意協助提供展示平台，讓新竹縣有行銷的管道機制與機會。
黃莉翔說，竹北新瓦屋距離高鐵新竹站、高速公路都近，交通便利，合作基地設立後，未來將不定期邀請Airbnb高層前來，舉辦講座等活動，與在地觀光業者、企業等，分享經濟成功典範，或進行觀光人才培訓計畫，共同將新竹縣的客家文化行銷至全世界。1060102
(中央社)
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