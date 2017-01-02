連鎖咖啡優惠 精品親民價
迎接2017年，連鎖咖啡業者推出優惠活動，平民價格就可以享受精品莊園藝伎咖啡，還有業者推出凱蒂貓微波湯碗加價購活動。
曾被評為世界10大昂貴咖啡之一的藝伎咖啡，被視為精品中的極品，歐客佬咖啡執行長王信鈞表示，藝伎咖啡帶有一股獨特清幽的柑橘芳香及輕柔果酸，全世界的咖啡買家競標採購，但其產量及品項都非常稀少，價格居高不下。
歐客佬於2016年取得巴拿馬詹森莊園總代理後，為了讓本地咖啡愛好者能夠品嚐精品咖啡，王信鈞指出，將從10日起推出「藝伎咖啡買1送1」活動，平均單杯價格只要新台幣75元起。
85度C咖啡去年10月推出Hello Kitty甜蜜午茶杯盤組加購活動受到歡迎後，門市業績也跟著提升約10%，因而今年再推出微波湯碗加價購活動，從18日起到2月底推出4款獨家限量的湯碗系列商品，全店消費滿額就可直接加價換購1組。
85度C還推出環保杯加價購活動，業者說，這次推出兩款不同造型，包括牛奶瓶與彈蓋式，其中彈蓋式環保杯使用醫療等級的不鏽鋼，而兩款環保杯杯體都可耐熱攝氏100度。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。