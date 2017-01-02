連鎖咖啡優惠 精品親民價

我要評比

迎接2017年，連鎖咖啡業者推出優惠活動，平民價格就可以享受精品莊園藝伎咖啡，還有業者推出凱蒂貓微波湯碗加價購活動。

曾被評為世界10大昂貴咖啡之一的藝伎咖啡，被視為精品中的極品，歐客佬咖啡執行長王信鈞表示，藝伎咖啡帶有一股獨特清幽的柑橘芳香及輕柔果酸，全世界的咖啡買家競標採購，但其產量及品項都非常稀少，價格居高不下。

歐客佬於2016年取得巴拿馬詹森莊園總代理後，為了讓本地咖啡愛好者能夠品嚐精品咖啡，王信鈞指出，將從10日起推出「藝伎咖啡買1送1」活動，平均單杯價格只要新台幣75元起。

85度C咖啡去年10月推出Hello Kitty甜蜜午茶杯盤組加購活動受到歡迎後，門市業績也跟著提升約10%，因而今年再推出微波湯碗加價購活動，從18日起到2月底推出4款獨家限量的湯碗系列商品，全店消費滿額就可直接加價換購1組。

85度C還推出環保杯加價購活動，業者說，這次推出兩款不同造型，包括牛奶瓶與彈蓋式，其中彈蓋式環保杯使用醫療等級的不鏽鋼，而兩款環保杯杯體都可耐熱攝氏100度。1060102

(中央社)