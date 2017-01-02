迎新年 公益里動員掃街清淨家園

西區公益里發起「環保迎新大掃街」活動，大家手拿竹掃帚、畚箕等各種整理環境的器具沿著大街小巷進行掃街及環保宣導。（張妍溱翻攝）

長輩們穿著環保志工背心、手拿打掃工具，一條街、一條街打掃，活力不輸給年輕人。（張妍溱翻攝）

迎新年，從清淨家園出發！元旦起連續2天，台中市西區公益里每天上午8點起發動「環保迎新大掃街」活動，社區志工在里長劉興峰帶領下分成4組打掃大隊，大家手拿竹掃帚、畚箕等各種整理環境的器具沿著大街小巷進行掃街及環保宣導，希望以乾淨亮麗的面貌過新年。

80歲的長者穿著環保志工背心、頭載斗笠、手拿工具，一條街、一條街打掃，將道路旁各式各樣垃圾用手清出來，熱情活力不輸給年輕人，大人、小孩團結合作整理環境，讓街頭巷尾一下子就恢復乾淨巷道。

「環保迎新大掃街」活動邁入第2年，里長劉興峰指出，跨完年隔天是公益里社區清潔日，今年動員近30名志工在里內大街小巷進行大掃除，他說，「有句諺語：大拚掃（大掃除），才會富！」，新的一年透過有意義的活動將「愛護地球」的觀念傳達給所有的民眾。

劉興峰表示，清掃環境後緊接著迎接農曆年到來，里辦公室印製賀歲春聯透過鄰長發送給1240戶里民。未來每個月固定1天發動環保志工打掃里內大小街道，除了讓街道更乾淨外，有拋磚引玉效果，讓更多人走出家門做環保。

(中時)