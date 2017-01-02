5歲男童元旦獨自夜騎2公里 為買糖果卻迷路
苗栗縣1名5歲小男童1日晚間7點多趁家人不注意，獨自騎小單車出門買糖果，卻迷路騎到在2公里外，路人發現報案，警方將他平安送回家裡，結束小男童驚心之旅，但男童家人竟無人發現，警方不禁說：「真的很誇張！」
竹南警分局大同派出所元旦晚上7點40分許接獲民眾報案，發現一名小男童獨自在竹南鎮和興路旁騎小腳踏車，疑似與家人走失，員警到場看到小男童神色迷茫，一度因緊張且年幼而無法言語，魏姓女警與民眾輕聲安撫，詢問就讀幼稚園。
警方駕警車載著男童到幼稚園附近試圖尋找男童住處，發現一名老翁正準備出門，員警詢問家中是否有小孩走失，老翁起初回答沒有，員警再次詢問老翁是否認識警車內的男童，老翁大吃一驚「那是我孫子！」
陳姓男童家人向警方表示，男童告知父母要出門找外公，拿著50元獨自騎著小腳踏車外出買糖果，卻迷失方向騎到2公里外，直到警方將男童送回家裡前，家中竟無人發現，男童家人頻頻向警方道謝，結束這趟迷途驚魂之旅。
(中時)
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