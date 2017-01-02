消基會稱灣生回家可退費 遠流盼訂標準

「灣生回家」作者身分造假，消基會今天主張可要求出版社退費。出版該書的遠流董事長王榮文說，消基會應就這類情況討論訂出標準，一致要求出版業者，屆時遠流會遵守。

紀錄片「灣生回家」監製兼同名著作作者田中實加（陳宣儒）承認身分造假，非台日混血的灣生後代。消費者文教基金會副董事長游開雄認為，以作者身分為賣點行銷涉及廣告不實，消費者可要求出版社退費，出版社相關損失可再向作者求償。

出版「灣生回家」的遠流出版事業股份有限公司董事長王榮文下午受訪表示，消基會應開會討論，針對內容有誤或作者撰寫不實等情況，訂出處理標準，嚴格要求所有出版業者，屆時遠流當然會遵守，接受消費者要求退費。

王榮文說，當記者或出版社編輯已查證，仍被當事人欺騙，造成刊載錯誤，報社或出版社該負擔責任的程度要到哪？希望消基會能開會討論，形成共識做出一套標準，才是從這起不幸事件找到一點幸運、教訓。

至於「灣生回家」是否不再版？王榮文表示，之後會再開會討論，並強調「書沒問題」，是作者身分造假；目前是元旦連假期間，還不清楚有沒有退書情況，會再了解，該怎麼做也還沒決定。1060102

(中央社)