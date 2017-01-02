花蝴蝶跨年表演控搞鬼 製作公司駁荒謬
「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉因跨年夜在時報廣場（Times Square）災難般的表演登上國際頭條，她指責主辦單位為提高收視率，蓄意破壞她的演出；主辦單位則駁其「荒謬」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）與美聯社報導，知情人士表示，瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）在這場夢魘般的演出前，屢次向電視製作公司Dick Clark Productions（DCP）的製作人與舞台監督反映她的監聽耳機並未正常運作，這種隱藏在耳內的裝置可以讓她聽到觀眾的聲音。
他們也說，製作單位人員告訴這位巨星：「上台之後就不會有問題了。」
瑪麗亞凱莉的代表人柏納（Nicole Perna）說：「但實際上並非如此，她再次反映耳機沒在運作，但他們沒有解決這個問題，好讓瑪麗亞能表演，而是直接開始直播。」
瑪麗亞凱莉團隊昨天發表聲明後，該製作公司稱這種指控「荒謬」。
該公司表示：「做為首家舉行電視直播活動，還已持續近50年的製作公司，我們以自己的聲譽及與藝人的長期關係為傲。DSP負責製作包括全美音樂獎（Ameracan Music Awards）、告示牌音樂獎（BillboardMusic Awards）、搖滾跨年夜（New Year Rockin' Eve）與美國鄉村音樂學院獎（Academy of Country MusicAwards）等音樂活動，稱其蓄意損害任何藝人的成就，是中傷、離譜又相當荒謬的言論。」
他們說，在電視直播中可能出現的技術問題「情況不多」，並表示在初步調查中，這與瑪麗亞凱莉表演相關問題毫無關聯。（譯者：中央社廖禹揚）1060102
(中央社)
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