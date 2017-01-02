《甘味》女星抗卵巢癌1年「想回舞台」惹淚崩
女星李沁凝在本土劇《甘味人生》中飾演臥底警察JOJO，甜美外表的她，備受粉絲喜愛，不過她去年7月卻透露罹患卵巢癌，為做化療把長髮剃光，李沁凝回顧自己2016抗癌過程，坦言「不那麼愉快」，不過李沁凝沒忘自己的初衷，希望自己能再重返舞台上表演。
李沁凝的2016充滿開刀、打針、化療、吃藥記憶，儘管不愉快，但看淡生死的她也透露：「每一次化療都在幫自己倒數，不表現是因為，說再多這身心靈的痛楚也只有經歷才能體會」，李沁凝也格外惜福「能在外走走，再看看喜歡的天空，再開心的大笑、能健全地走著等等都格外珍惜。」
儘管抗癌過程漫長，不過李沁凝仍樂觀面對，並向自己喊話：「每一天都告訴自己會好的，會成為新的3.0版沁凝再回到喜歡的戲劇舞台上的！」真性情發文，感動許多粉絲。
(中時電子報)
關鍵字：李沁凝
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