電玩改編《刺客教條》 法斯賓達：絕對有續集

法斯賓達全片有三分之二半裸演出的橋段。〈CATCHPLAY 提供〉

跨年檔期《刺客教條》〈Assassin＇s Creed〉，上映首日奪下全台票房冠軍，電影中改編自電玩的經典橋段讓玩家心醉，宛如親歷電玩經典畫面，不論是飛簷走壁、近身搏鬥或是「袖劍」刺殺、「信仰之躍」都讓人興奮破表。

身兼製片與男主角的麥可法斯賓達說，除了原版的電玩故事，導演細緻的洞察力，也為本片加了很多分，當時在籌畫拍攝時即是以「系列電影」的概念在拍攝，所以《刺客教條》絕對會有續集！

電影中除了精彩的動作畫面外，法斯賓達全片有三分之二半裸演出的橋段，更是讓非電玩迷的女粉絲瘋狂，她們雖不是電玩迷，但仍堅持：「法鯊的性感冰塊肌，就是本片的超級最大看頭。」

(時報周刊)