巴格達遭遇自殺汽車炸彈攻擊 32死

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伊拉克首都巴格達今天人來人往的街區遭遇自殺汽車炸彈攻擊，警方和醫院人員說，已知至少有32人喪命、61人受傷。這是巴格達3天來遭遇的第2起重大攻擊。

法新社報導，事發在巴格達東北的薩德（Sadr）區，這裡屢成攻擊目標，居民多屬什葉派，許多受害人是每天在薩德區路口等待零工機會的勞工。

爆炸發生後，很快在社群媒體上流傳的圖片顯示，大股黑煙衝上天空，人們正在疏散受重傷的民眾。

警方表示，爆炸造成至少32人遇害，61人受傷。

這是巴格達3天來遭遇的第2起重大攻擊，上次攻擊發生在2016年最後一天，巴格達市中心一處繁忙市場遭連環爆炸攻擊，至少27人遇害。（譯者：中央社羅苑韶）1060102

(中央社)