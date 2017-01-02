美雙胞胎差11分鐘出生 生日差1年
當艾佛瑞特（Everett）和邵葉（Sawyer）這對雙胞胎兄弟說起他們誕生那一晚的故事時，還可以分享有趣的小插曲，那就是他們出生年分不一樣。
「今日美國報」（USA Today）報導，艾佛瑞特是班?健康中心（Banner Health）第1個在2017年誕生的亞利桑那州寶寶。他2017年1月1日凌晨零時1分，在格倫代爾（Glendale）的班?雷鳥醫療中心（Banner Thunderbird Medical Center）出生。
醫院人員表示，邵葉比弟弟早11分鐘，於2016年12月31日晚間11時50分呱呱墜地。
懷有35週身孕的荷莉（Holly）和老公布蘭敦（Brandon Shay）在12月31日下午5時30分左右來到醫院。
他們是異卵雙胞胎，不是同卵雙胞胎。布蘭敦表示，邵葉體重比較重，艾佛瑞特則比哥哥高，而且在媽媽子宮裡也比哥哥更活力充沛。（譯者：中央社陳昱婷）1060102
(中央社)
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