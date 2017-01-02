六合夜市烏魚鰾風波 高市稽查攤商停業
高雄市六合夜市一盤要價新台幣1680元的烏魚鰾惹議，高市府今天傍晚前往稽查攤商，但業者暫停營業；該攤商積欠租金40多萬元，債主也拿著存證信函到場要債撲空。
「爆料公社」貼文指出，與家人昨晚到六合夜市用餐，點了一小盤炒烏魚鰾，小兒子吃一口就吐了出來，因覺得不新鮮，找來老闆娘詢問，沒想到老闆娘竟漫天要價1680元，還指著攤上的小紙牌說，有手寫標價每兩160元，消費者與店家爭論，鄰攤和夜市管委會主委莊其章見狀報警處理，最後付840元了事。
這則貼文掀起網友揚言抵制六合夜市聲浪，媒體也大肆報導，高市經發局市場管理處、市府消保官及衛生局傍晚前往該攤聯合稽查，了解這起消費糾紛始末。不過，攤商業者今天暫停營業。
消保官說，攤商雖紙本標示每兩烏魚鰾價格，但依消保法規定，業者有清楚告知消費者消費資訊義務。將請莊其章多加向攤商宣導，消保官也會派員到攤商大會加強宣導。
攤商稍早接受媒體訪問則說，當時太忙，不及事前告知消費者160元是每兩價格，不是每盤價格。
不過，這個攤商租欠租金40萬元也因這起事件浮上檯面，出租攤位業者拿著遭郵局退件的存證信函向媒體表示，攤商租期明天到期，12月初已向攤商寄出存證信函，要求攤商一週內還租金，否則不再續約，但對方都不收信，遭郵局退件。1060102
(中央社)
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