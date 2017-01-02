彰化北斗明園餐廳愛心年菜，收入3％捐家扶

彰化北斗明園餐廳經理周鈴琴（中）代表董事長黃勝春捐贈彰化家扶中心愛的年菜。(鐘武達攝)

彰化明園餐廳推出愛心年菜，年菜收入的3％將捐給彰化家扶做為扶幼基金。(鐘武達攝)

愛心年菜上桌！北斗鎮明園餐廳董事長黃勝春接受曾經接受家扶幫助的經理建議，決定將農曆春節銷售年菜收入的3%，捐助彰化家扶中心做為扶幼基金，讓更多的家扶孩子享受更多的愛。

黃勝春說，農曆春節多數家庭都在享受圍爐團圓以及豐盛的年菜，但社會角落，依然有弱勢是連買菜的錢都沒有。響應彰化家扶中心歲未關懷活動，是來自餐廳經理周鈴琴的建議，因為，她也曾經是家扶幫助的孩子。

周鈴琴語帶哽咽說，家裡4個兄弟姊妹，她排行老三，父親在她6歲時就辭世，4兄妹都靠母親拉拔長大，小時候家貧，期間感謝有家扶援手幫忙度過，事後，母親一直提醒她長大後有機會就要回饋社會，所以才會鼓起勇氣建議董事長這麼做。

明園餐廳今年推出的年菜很豐盛，基本款有10道料理，道道色香味、且兼顧低油低脂的健康概念，價位從4000元起到8000元都有，消費者也可以單點。

家扶中心主任王震光表示，受贈的家扶基金將專款運用在家扶兒童的獎助學金、課業及才藝學習，歡迎各界透過認購愛心年菜，許家扶的孩子一個「無窮未來」。

(中時)