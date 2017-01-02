國民黨地方主委直選 屏縣黨部主委蘇清泉表態參選
國民黨全代會通過縣市黨部主委直選，今年無論試辦或全面改選，屏東縣都在第一波名單內，改選勢在必行，面對黨內重大變革，現任屏東縣黨部主委蘇清泉已率先表態參選到底，對於是否有競爭者？他則表示，樂觀其成。
屏東縣黨部書記長林育先指出，為了落實黨員權益，屏縣15年前就喊出主委應由地方直選，因此不論全區改選，或在北中南東各挑選縣市試辦，屏東無疑都會在名單內，至於是520與主席一起改選，或延至7月，目前仍在討論階段。
身兼國民黨中央政策會副執行長的蘇清泉證實此消息，他也認為，在現今民主時代，為加強地方與黨中央連結，主委由地方直選是一定要走的路，他也透露，未來主委每屆任期2年，將與中常委一樣。
但蘇清泉坦言，現正值國民黨最艱困的時刻，以屏東縣為例，極盛時期黨工超過300人，他接手時僅剩41人，2月1日更將裁至11人，各鄉鎮黨部主任全部裁員，只能由地方黨公職兼任，是否招聘則要視募款狀況決定？「真的很慘啦！」
後續接任地方主委勢必艱困，不過他話鋒一轉指出，近數月來有超過500名民眾入黨，多數都是2、30歲年輕人，自主意識強且觀念新潮，這對百年政黨是新氣象；蘇清泉表示，目前黨內雜音多，但待主席選舉結果出爐，步調將重新調整，相信將有一番作為。
(中時)
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