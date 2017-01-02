互毆司機後神隱2個月 李妍憬首PO文這麼說

李妍憬去年10月和運將爆發肢體衝突，新聞鬧得沸沸揚揚。（圖／中時資料照）

李妍憬神隱2個月後，今首度發文解釋消失原因。（圖／取材自李妍憬臉書）

女星李妍憬去年10月和賀姓司機互毆互告一事，登上各大媒體版面，隨著兩人都有動手的影片接連曝光後，她人即飛到大陸不多作回應，並在臉書消失兩個月，今（2日）她終於復出發文。

李妍憬提到目前事件已經入司法程序，「選擇沉默我想是最好的方式」，並說一切事宜很早就交給委任律師處理，對於外界的評論，她不解是從何而來，至於相關報導，律師也都有向她說明，「怎麼評斷我也全權交由司法！」最後透露不在台灣的日子很想念粉絲、朋友們，「祝大家新的一年逢凶化吉、平安、順利！」

(中時電子報)