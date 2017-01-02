溫泉泡過頭恐中暑 醫：這5種人別泡

不只夏天會中暑，冬天泡澡、泡溫泉要是泡過頭，身體也可能因無法散熱而中暑。醫師朱柏齡表示，小朋友、年長者或是心肺功能不好、有慢性病等族群及有喝酒的民眾，都不建議泡。

泡溫泉、泡澡可促進血液循環、放鬆心情，但三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，泡澡時，水溫一定比體溫高，當環境溫度比體溫高時，散熱主要靠排汗，但環境濕度若大於75%，排汗功能就會失去作用，加上年紀大、有慢性病的民眾，血液循環比正常人差，一旦泡在熱水中太久時間過長，就有可能產生「傳統型中暑」。

朱柏齡說，國外就曾有一名57歲男性，除了有痛風外無其他慢性病，但因在水溫40度的溫泉中泡太久，泡著泡著竟昏迷，送醫時已中暑，體溫高達41度，緊急送加護病房急救仍因多重器官衰竭不治。

想泡溫泉紓壓又怕傷身，朱柏齡建議，應選擇通風良好的環境，泡湯前要先洗澡，溫泉的水溫最好在38至40度之間，入池前先用手試溫，並且先淋低溫水，從手、腳、腰等部位開始，漸漸往身體中央，讓身體習慣水溫後再進入池中，不要貿然跳入溫泉池。

泡高溫池時，笫一次先泡3到5分鐘，就應起來休息3分鐘，再入池泡5到10分鐘，反覆入池3至6次的效果最好，且單次泡不要超過15分鐘，否則容易使體溫過高導致中暑，泡完後最好休息30分鐘，多補充水分。

要特別注意的是，飯前30分鐘和飯後1小時內，不可泡溫泉，朱柏齡解釋，泡溫泉時體溫會升高，這時身體血液會往皮膚表面集中，腸胃道中血流量會減少，影響消化系統的運作及抑制食慾中樞。

此外，酒後或飲酒過量也不可泡溫泉，因為酒精可抑制神經系統，影響大腦控溫中樞下視丘的調溫功能，使皮膚血管無法擴張散熱，不僅增加中暑風險，還可能因頭暈摔倒受傷。

朱柏齡指出，如果泡浴時出現頭暈、心跳過快、胸悶、呼吸困難或反胃等現象，就應立刻離開溫泉池，另像是年長者、小朋友，或是有高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病患者以及懷孕的民眾則不建議泡。1060102

(中央社)