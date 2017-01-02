下班警見贓車 逮獲偷車賊
桃園市大園警分局草漯所警員吳金山今(2)日下班騎機車返家途中，行經觀音區新生路與四維街口，恰好見到1部受理報案的失竊車輛，他通報派出所後請求支援，並一路騎車尾隨，還發現竊嫌換坐接應車輛離去，吳警棄而不捨繼續尾隨，最後跟著支援警力逮獲2名竊嫌，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。
吳金山昨上班到清晨6時，拖著疲憊身軀騎機車返家準備休息，行經觀音區新生路與四維街口見到受理報案的贓車，精神為之一振，通報同事後，他一路騎車尾隨贓車到觀音張厝，發現贓車駕駛下車，改搭接應車輛離去，吳金山持續追車，最後跟支援警力在觀音區九如三街攔下該車，並逮獲39歲呂姓男子、37歲的林姓男子，2人當場坦承犯案。
警方調查，呂姓及林姓男子均無正當工作，經常在轄內結夥竊車，作為犯案工具四處行竊，每次得手後，就將犯案用的贓車棄置路旁，再由林男開自小客車前來接應，以躲避警方查緝，仍被下班員警查獲。
草漯派出所副所長包銘弁表示，吳金山平時工作認真，這次多虧了他調閱監視器，熟記失竊車輛特徵，終能順利尋獲贓車，並逮到2名汽車竊嫌。
(中時)
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