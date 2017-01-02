六合夜市賣天價烏魚膘！業者出面道歉 將收攤
六合夜市爆賣天價烏魚膘，引發軒然大波。郭姓業者今天晚間出面道歉表示，當天因為忙於生意，未立即向陳姓民眾表示烏魚膘10兩半要價1680元，他承認自己開的價比較高，但因為是野生烏魚價格自然高。不過，該業者也爆出欠繳攤租糾紛，今天房東上門了斷說不租了，沒有討論餘地，這家爭議海產店確定將從六合夜市除名。
郭姓業者表示，烏魚膘1兩160元，清楚標示在攤位前，他以為對方有看見就沒多說，加上當晚生意應接不暇，他秤完斤兩疏忽未告知消費者是他有錯在先，但對方也錯把一兩看成一盤，才造成消費糾紛。
郭男指出，每年冬天，都會到鳳農市場購入當日新鮮烏魚膘，自己一向是秤斤論兩，1兩從100元到最貴160元不等，他拍胸脯保證新鮮，並強調是野生烏魚，而非人工、進口的，所以才敢開出比別人貴的價格。
不過，因此天價烏魚膘事件，網友擬發起抵制到六合夜市消費。對此，郭男鄭重道歉表示，不想因為自己一時疏忽，而造成整體六合夜市攤販困擾，他會再三檢討。
然而，此事件又爆出案外案。海產攤的房東李錫昌今天表示，郭男兩年來積欠近40萬房租，雙方溝通無效，他甚至寄出存證信函，但郭男不收信，將尋求法律途徑，控告對方侵佔，他氣得說，今天又發現他無良做生意，絕對不會再租給他了。
傍晚高市經發局與消保官等組成聯合稽查小組，前往爆發爭議的海產攤調查，但業者今天沒有營業。經發局攤商股長劉純慧表示，攤商與消費者資訊揭露有出入，對方有標示一兩160元，但事後未告知秤重完的價格，要求限期改善。
劉純慧指出，主要針對價格是否透明及符合市場價格，目前不能斷定有無違反《高雄市攤販臨時集中場管理自治條例》，不得有妨礙商業秩序行為，違者可罰3千元，必須再釐清雙方是否溝通有誤會。
(中時)
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