最受寵狗狗 美夫婦3年燒掉500萬看獸醫
史登夫婦（Stern）飼養的這隻法國鬥牛犬，可能是全紐約最受寵愛的狗─牠的主人為了救活牠，已付給獸醫15萬5000美元（約新台幣500萬元）。
「紐約郵報」（New York Post）與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，凱特（Kate）與班‧史登（Ben Stern）2013年領養這隻焦糖色小狗，並為牠取名為瓊斯（Jones），他們將瓊斯視如己出，而不僅只是隻寵物。
凱特說：「我們馬上就被牠迷住了，我的父母甚至直接稱牠為孫子。」
這隻小混血狗狗甚至打上蝴蝶領結，在他們今年6月的婚禮上擔任拿戒指的小花童。
但史登夫婦一度無法確定瓊斯是否能活著看到他們結婚。
牠在6個月大時，史登夫婦發現他們的小毛「兒子」開始劇烈嘔吐，獸醫告訴他們，瓊斯被自己的嘔吐物噎住，引發肺炎。
牠的肺充滿太多液體，儘管戴上要價1萬美元的呼吸器，存活機率仍只有3成。
史登夫婦沒有一絲猶豫，現年29歲，從事軟體設計的班說：「你寵物的生命不該以經濟考量來決定。」
瓊斯住進寵物醫院，這對夫婦盡可能無時無刻陪伴在牠身邊。住院這5天就得花費5萬美元。
瓊斯的肺與食道問題演變為慢性病，必須接受手術，牠接著又戴上3次呼吸器。
維持瓊斯3年生命的醫療費用高達15萬美元，寵物保險公司Trupanion負擔大部分費用，但還是有數萬美元費用需要史登夫婦自掏腰包。
凱特說：「最好的部分就是，看著牠逐漸康復。」（譯者：中央社廖禹揚）1060102
(中央社)
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