韓國足球隊高雄移地訓練 劉世芳接機

韓國水原市水原足球俱樂部今天搭機抵達高雄，展開為期8天的移地訓練，立法委員、高雄市體育會足球委員會主委劉世芳等人前往接機，歡迎首支到高雄移地訓練的國外足球隊伍。

水原市水原足球俱樂部一行30人下午搭機自仁川飛抵高雄國際機場，將到高雄國家體育場（高雄世運主場館）展開移地訓練，劉世芳、高雄市體育處處長黃煜等前人往接機，高雄陽信、鳳西女子足球隊球員並為這首支至高雄移地訓練隊伍成員獻花，表達歡迎之意。

劉世芳表示，韓國水原市水原足球俱樂部今年首度選擇到高雄展開移地訓練只是一個開端，接著日本職業足球J1的新潟天鵝隊也預定於1月底到高雄市進行冬訓，希望新潟天鵝等其他外國球隊到高雄移訓時，可以瞭解到高雄冬季擁有陽光普照的良好氣候，運動設施也非常完備，更有許多優質的旅館。

她說，韓國水原市水原足球俱樂部未來更有機會將球團所屬大學隊伍帶來高雄進行移訓及交流，兩市未來在此應有更多合作機會。

水原足球俱樂部是位於南韓京畿道水原市的職業足球俱樂部，為2003年水原市政府成立的一支足球隊，參加南韓國家聯賽。2012年12月，水原足球俱樂部被批准加入K聯賽，是南韓足球協會新成立的挑戰K聯賽創始球隊，並參加2013年挑戰K聯賽。1060102

(中央社)