聖保羅和里約市長 政治素人當道

巴西兩大城市聖保羅和里約熱內盧今天上任的市長都是政治素人，他們的勝選凸顯民眾對政治階級和貪腐的極度不滿。

美聯社報導，主持過「巴西版誰是接班人」（The Apprentice Brazil）、身價百萬的富商多利亞（Joao Doria），打敗總統盟友，在巴西金融首都聖保羅宣誓就職。具有福音派主教身分的參議員克里維拉（Marcelo Crivella）同樣也戰勝總統盟友，宣誓就職擔任里約市長。

這些不同於以往的候選人勝選，說明了巴西民眾對政治現況深感不滿。國營巴西石油公司（Petrobras）回扣案調查，揭發的貪腐規模就連最憤世嫉俗的人也都感到震驚，使得許多巴西民眾長期來認為政治人物跟貪腐就是脫離不了關係。每週似乎都會傳出政治人物和商人遭逮捕的新聞。

沒有從政經驗的成功商人多利亞宣誓就職後，他承諾「在行政權各個層面上，會嚴格遵守公共管理的道德規範」。

他也提到選民對政治人物管理不善的疑慮，因此對所有居民承諾會妥善管理，並讓聖保羅更廉能與更公平。聖保羅是巴西貧富差距巨大的象徵，當地會出現貧困家庭可能生活在簡陋小屋裡，但百萬富翁用直升機通勤的景象。

在基本上已經破產的里約，克里維拉面對的任務尤其艱鉅，警察和其他公務人員薪水發不出來。里約居民將經濟問題怪在貪腐頭上，也有人說政府主辦2016年奧運導致國庫入不敷出。

克里維拉表示，他已經開始削減預算，將市政府各部門首長人數減半，以及進一步裁減公部門人力。（譯者：中央社陳昱婷）1060102

(中央社)