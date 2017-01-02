治療同志性傾向將遭禁 最快3月上路
衛福部近期預告將「性傾向扭轉治療」列為禁止醫療行為，未來任何試圖治療、扭轉同志性傾向的醫療行為，都屬違法，最快3月公告上路，違者最高可罰50萬元，甚至恐遭停業廢照。
衛福部去年12月30日預告訂定「醫師執行性傾向扭轉（迴轉）治療之行為，為醫師法第28條之4第1款規定不得執行之醫療行為」草案，將進行60天預告期，蒐集各界意見。
衛福部醫事司長石崇良今天受訪時表示，台中市政府性平委員會去年5月函文衛福部表示，接獲民眾陳情有醫護人員以同性戀或多元性傾向為病，為同志診斷並進行扭轉治療，導致同志身心受創，建議列為禁止執行的醫療行為。
「性傾向不是病。」石崇良說，對於同性戀、多元性傾向等，現代精神醫學早已不將性傾向視為疾病，坊間的「性傾向扭轉治療」是沒有科學證據的治療方式，甚至會造成青少年的傷害，希望透過這次預告，禁止不具證據力的醫療方式被濫用，精神醫學會及人權團體也建議將扭轉治療列為不得執行的醫療行為，尊重多元性別。
石崇良指出，新規定最快今年3月上路，屆時醫師若違反規定，將可開罰新台幣10萬元至50萬元罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分1個月至1年或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。1060102
(中央社)
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