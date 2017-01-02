元旦假期結束 國5晚間估再湧車潮
元旦連假尾聲，高公局今天表示，晚間西部國道壅塞狀況可逐漸紓減，國5晚間8時高乘載管制結束後還有波高峰。
高公局表示，今天下午2時開始國道出現北返車潮，有多路段壅塞，其中國5北上宜蘭到坪林路段從上午就塞車，截至傍晚6時30分仍車多，時速僅40多公里，預估晚間8時高乘載管制結束後還會再有一波車潮。
西部國道方面，國1北上西螺-北斗、豐原-台中系統、頭屋-頭份、新竹-竹北，國3北上草屯-霧峰、清水-大甲、竹南-西濱、龍潭-大溪、三鶯-樹林，國6西向東草屯-霧峰系統也都出現塞車，預估晚間會逐漸紓減。
高公局提醒，元旦連假已經進入尾聲，後續利用夜間時段上路的用路人應特別注意安全。1060102
(中央社)
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