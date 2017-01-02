印尼客船新年遇火23罹難 船長遭羈押
印尼1艘觀光船昨天開往度假勝地緹洞島途中起火燃燒，造成23人身亡。警方今天表示已羈押船長。事發時，據報船長第一個跳船逃生。
法新社報導，警方指出，當地媒體稱為納里（Muhammad Nali）的船長昨天已遭羈押，並因涉嫌輕忽引發讓船隻燒成焦黑的火勢而被偵訊。
雅加達警局發言人尤渥諾（Argo Yuwono）告訴法新社：「我們仍在調查此案，並正在訊問船長。」尤渥諾未提供更多細節。
當地多家媒體報導，船隻起火後，船長不顧船上遊客先行跳船逃生。在被救起前，他與其他乘客被發現漂浮在海面上。
這艘名為「札羅快輪」（Zahro Express）的觀光船昨天搭載約250名當地度假民眾，從雅加達開往附近度假勝地緹洞島（Tidung）慶祝新年，開船沒多就被大火吞沒。
火勢從機房開始蔓延，警方將事故原因歸咎於電力故障。起火後，驚慌失措的乘客爭相搶奪救生衣，並在大火吞噬客船時跳入海中。
據官方救災機構，大部分乘客獲救，但仍有23人喪生，另有50人受傷。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，潛水員仍在搜尋17名失蹤乘客。（譯者：中央社周慧盈）1060102
(中央社)
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