新北市民廣場停車場車位 3日登記
新北市府交通局表示，板橋區市民廣場地下停車場，汽、機車月租登記，自3日起至2月3日止受理登記。有意承租的車主請攜帶行車執照及本人身分證，前往登記，逾期不再受理。
有意承租的車主，請攜帶行車執照及本人身分證、駕駛執照、健保卡等2項證件正本，至停車場管理室辦理，登記後即可參加抽籤。
交通局表示，市民廣場停車場汽、機車月租費率（106年4月1日至107年3月31日），汽車一般月租：每月新台幣3600元；里民月租（申請須檢附設籍資料）：每月3500元；身障月租(須檢附身心障礙手冊、身障者本人之行車執照及駕駛執照)：每月2150元。
機車一般月租：每月200元；身障月租（申請須檢附身心障礙手冊）：每月100元。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。