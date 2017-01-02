新北市民廣場停車場車位 3日登記

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新北市府交通局表示，板橋區市民廣場地下停車場，汽、機車月租登記，自3日起至2月3日止受理登記。有意承租的車主請攜帶行車執照及本人身分證，前往登記，逾期不再受理。

有意承租的車主，請攜帶行車執照及本人身分證、駕駛執照、健保卡等2項證件正本，至停車場管理室辦理，登記後即可參加抽籤。

交通局表示，市民廣場停車場汽、機車月租費率（106年4月1日至107年3月31日），汽車一般月租：每月新台幣3600元；里民月租（申請須檢附設籍資料）：每月3500元；身障月租(須檢附身心障礙手冊、身障者本人之行車執照及駕駛執照)：每月2150元。

機車一般月租：每月200元；身障月租（申請須檢附身心障礙手冊）：每月100元。1060102

(中央社)