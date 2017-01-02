桃園新屋回收場火警 濃煙火光竄天際

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回收場大火，現場濃煙密布。（楊明峰翻攝）

回收場火警火勢不小，消防隊灌救中。（楊明峰翻攝）

桃園市新屋區中山東路1段一處工廠廢棄物回收場2日下午4時許傳出火警，濃煙伴隨火光竄上天際，消防隊獲報出動近50名人力、21部救災車輛灌救，清查後無人員傷亡受困，消防隊仍在灌救火勢，待滅火後調查起火原因。

(中時)