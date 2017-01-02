朝鄰噴灑香茅油辯稱驅蚊 婦遭判拘役

新北市一名劉姓女子與杜姓男鄰居素有嫌隙，前年在電梯口朝杜男臉部噴灑香茅油，導致杜男雙眼灼傷性結膜炎。劉女辯稱只是噴灑香茅油驅蚊，否認攻擊杜男。台灣高等法院審酌證人與告訴人說詞等證據，認定劉女故意朝杜男噴灑香茅油，依傷害罪判處劉女拘役55日。

士林地檢署原依重傷害未遂罪起訴劉姓女子，但一二審都認為，香茅油屬天然環保驅蚊配方，對人體及環境的傷害性較低，與一般化學清潔藥劑具高度腐蝕性的特質顯然不同，難以認定劉女有重傷害故意。

判決指出，劉姓女子與杜姓男子為同棟大樓樓下樓上鄰居，杜男前年9月間某日下午下樓，一踏出一樓電梯門便遭香茅油攻擊，雙眼頓時紅腫且不停流淚。杜男前往管理中心找李姓總幹事求援，隨後前往醫院急救。

杜姓男子指控，劉姓女子先前曾想以低價向他購屋遭拒，雙方因而結下樑子，而劉女就住在大樓一樓電梯口旁，懷疑就是劉女朝他噴灑香茅油。劉女不否認當日下午曾噴灑香茅油驅蚊，但辯稱沒有人經過，也沒看到杜男。

合議庭採信李姓總幹事說詞，認為李男當時抵達電梯口時香茅油味道仍相當濃厚，且劉姓女子大門未關閉，朝杜男噴灑香茅油之人正是劉女無誤。

合議庭考量，劉姓女子始終否認傷害，且未向杜姓男子道歉，並審酌劉女曾任教師等情狀，依傷害罪判處拘役。

(中時)