恭喜！楊采妮肚皮有喜 懷胎5個月

「玉女掌門人」楊采妮傳出肚皮有喜，懷首胎5個月。（圖／本報系資料照片）

「玉女掌門人」楊采妮2013年與老公邱韶智終結愛情長跑，攜手步入禮堂，小倆口日前在微博放閃，慶祝結婚三周年，楊采妮當時甜回：「比起用『開心』來形容...我覺得更多的是輕鬆、踏實、温暖、滿足」，字裡行間藏不住滿滿幸福，不過夫妻倆今（2日）也傳出喜訊，42歲楊采妮已成功懷孕。

楊采妮日前與梁詠琪、李心潔在新加坡跨年時，巧妙用枕頭遮肚，引發外界懷疑她是否有孕，根據《蘋果日報》報導，經紀人證實她懷孕5個月，而寶寶性別是男是女？她則表示希望先保留。

(中時電子報)