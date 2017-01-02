富邦春訓今展開 325上演「金控大戰」？

富邦悍將領隊蔡承儒（右）與總教練葉君璋（左）合影。（資料照，王錦河攝）

富邦悍將今天於高雄展開第一階段春訓，16日正式開訓。（資料照，王錦河攝）

富邦悍將春訓今天(2日)率先開跑，第一階段先由年輕球員報到展開體能訓練，球員及教練共有近40人參加，新任二軍投手教練郭勇志則預計於8日上任，球隊訂於1月16日在高雄燕巢的義大練習場正式開訓。

富邦在去年接手義大犀牛，正式進軍職棒，去年底先公佈球隊隊徽，呈現新球隊的新氣象，球隊春訓也在今天率先展開，由年輕球員先進行為期2周的體能訓練，先前擔任台北市成棒隊投手教練的 前興農牛投手郭勇志，也將重回中職擔任富邦二軍投手教練。

延續前身義大所走的美式球風，富邦去年秋訓時請來5名大聯盟體系教練，其中外野教練索門(Gary Thurman)和內野守備教練嘉納(Darrin Garner)都將繼續參與富邦春訓，曾經來台效力於興農牛的麥克(Michael Tejera)也會在春訓時來台加入客座教練團，另外還有一名二軍體能教練。

富邦前身義大去年拿下總冠軍，將在今年中職開幕戰擔任主場，並可挑選對戰球隊，依照往例，開幕戰通常都會由前一年總冠軍賽對戰組合交手，預期富邦會選擇中信兄弟，上演職棒場上的「金控大戰」，地點可能是大翻修後的高雄澄清湖棒球場，富邦將交由中職官方對外宣布。

(中時電子報)