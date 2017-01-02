去年爆紅 傅園慧：我就是自己的偶像

傅園慧。（新華社資料照）

去年在里約奧運拿下女子100公尺仰式銅牌的中國大陸泳將傅園慧，因生動且豐富的表情，一夕爆紅，不僅在對岸引發熱議，更登上國際版面，成為中國大陸難得不是奪金卻獲得國際關注的運動員，但成名的代價就是引來不少批評，面對去年的起伏，傅園慧不改率直，她說：「我就是自己的偶像。」

傅園慧歷經低潮，在里約奧運拿下一面銅牌，不只是獎牌令她開心，能突破個人最佳成績58秒95更證明她苦練有成，也是她在鏡頭前秀出豐富表情的主因，但對岸環境相對保守，面對傅園慧成名後的種種，也引發不少質疑，甚至許多來自網路的聲音，認為她過於做作、裝模作樣。

「說我裝的，做作的人，他們根本不認識我，不了解我。他們是完全不負任何責任的點評。我以前也經歷過很多類似的事，很多人都不接受我的性格，說太外放了。會有一些性格和我完全相反的，無法理解我這樣，我以前也為此迷惘過。」傅園慧後來想通了，「人生只有一次，不可能活在人的目光中。你認為你做的對的，就這麼做嘛。當我完全改變性格，和我完全不同的人融合在一起，那我整個世界都黯淡無光。」

傅園慧強調，儘管成名後開始接代言、上節目，但她仍是職業運動員，最重要的事仍是訓練，她正面迎戰質疑甚至謾罵，她說：「我還是喜歡游泳，喜歡這個身份。我最喜歡穿着國家隊服站在國際賽場。我自己本身，就是我自己的偶像，不需要別人來為我打造什麼。我的2017年，就是希望比2016年更快樂一些。」

(中時電子報)