中共再推反腐宣傳片 朱明國等電視悔罪

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繼去年10月中共播出8集反腐記錄宣傳片「永遠在路上」後，中共中紀委再推出電視專題「打鐵還需自身硬」，包括朱明國、金道銘等落馬中共紀檢監察幹部將入鏡悔罪。

澎湃新聞引述央視客戶端報導，中共中央紀律檢查委員會宣傳部、中央電視台聯合製作的電視專題「打鐵還需自身硬」，3至5日每晚8時將在中央電視台綜合頻道首播。

報導表示，這個專題反映中共18大以來，紀檢監察機關「認真貫徹總書記習近平的指示要求，努力打造一支忠誠乾淨擔當的紀檢監察隊伍」。

報導說，專題共包括前廣東省政協主席朱明國、山西省人大常委會前副主任金道銘等10多個嚴重違紀違法的紀檢監察幹部，他們將「剖析自己違紀違法行為和思想蛻變過程，發人深省、令人警醒，有很強的警示和教育意義」。

專題共分篇，包括信任不能代替監督」、「嚴防燈下黑」、「以擔當詮釋忠誠」。報導說，專題攝製組先後赴15個省（區、市），採訪30多名紀檢監察幹部，拍攝了10多個案件。1060102

(中央社)