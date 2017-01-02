內蒙遼代貴妃墓 出土大量釦器

中國大陸內蒙古自治區多倫縣遼代貴妃墓經過連續2年的發掘，至今已出土大量瓷器，最大特點是口、足部包鑲金、銀。考古專家表示，這是遼代釦器最為集中的一次出土。

新華社報導，被評為「2015年度中國十大考古新發現」的多倫遼代貴妃墓，出土瓷器以定窯和越窯為主，在口、足部包鑲金、銀，且多加銀蓋，紋飾也多為仿金或仿銀，似有象徵金、銀器的作用。

內蒙古自治區文物考古研究所表示，這座遼代貴妃墓的出土隨葬品，與下葬時代相近、墓主身分相似的遼代陳國公主墓出土隨葬品相比，金銀器數量明顯減少，而且製作較為簡單。

考古專家認為，這可能與遼代貴妃墓主下葬前1年頒布的「禁止厚葬」詔令有關。當時遼與宋發生戰爭，經濟陷入困難。

遼代貴妃墓出土的墓誌記載墓主的身世。經考證，墓主為遼聖宗耶律隆緒第1任皇后，後因宮廷鬥爭被貶為貴妃，育有1男2女。其父為與宋作戰的遼代名將蕭排押，母親為魏國公主。

報導指出，考古人員進一步考證發現，墓主為遼景宗皇后（通稱蕭太后）的外孫女。1060102

(中央社)