又是IS 宣稱犯下巴格達汽車炸彈攻擊

巴格達薩德區今天遭自殺汽車炸彈攻擊，造成90多人死傷。伊斯蘭國（IS）在網路上發布聲明說，他們犯下這起攻擊案。

根據法新社，伊拉克首都巴格達人來人往的薩德（Sadr）街區遭遇自殺汽車炸彈攻擊，警方和醫院人員說，已知至少有32人喪命、61人受傷。這是巴格達3天來遭遇的第2起重大攻擊。

位在巴格達東北的薩德區屢成攻擊目標，居民多屬什葉派，許多受害人是每天在薩德區路口等待零工機會的勞工。1060102

(中央社)