逛澳洲動物園踩到蛇 女遊客遭咬傷送醫

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澳洲動物園護理人員今天表示，1名年輕女性在動物園（Australia Zoo）被野生青蛇咬傷，送醫後情況穩定。這個著名旅遊景點1年前也發生飼育員遭老虎攻擊事件。

「布里斯本時報」（Brisbane Times）與法新社報導，澳洲動物園是由已故「鱷魚先生」爾溫（Steve Irwin）的家人創立，昆士蘭救護車局（Queensland Ambulance Service）發言人表示，年約25歲的受害女性先在園內接受護理人員治療，送醫後情況穩定。

位於昆士蘭省陽光海岸（Sunshine Coast）的澳洲動物園，透過臉書（Facebook）貼文表示：「1名訪客今天下午在我們的沼澤區，意外踩到一隻野生的蛇。」

「這隻蛇經確認為1種綠樹蟒，經常出現在沼澤區，因沼澤對牠們最愛的食物─青蛙來說，是最佳生存環境。」

動物園也說明，這種爬蟲類不具毒性，這也是園內首次發生訪客遭蛇咬事件。

爾溫的妻子泰瑞（Terri）在推特（Twitter）上表示：「很高興向大家報告，這位客人與蛇都沒事。」

這種綠樹蟒在澳洲北部與東部的沿岸與接近海岸地區出現，具樹棲性，可長到約2公尺長。（譯者：中央社廖禹揚）1060102

(中央社)