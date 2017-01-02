土耳其恐襲 無大馬人傷亡

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馬來西亞外交部發表聲明表示，除了強烈譴責土耳其發生的跨年夜恐怖襲擊外，也會繼續和土耳其政府維持緊密合作，以確認是否有任何大馬人受到波及。

聲明說，目前駐安卡拉的大馬大使館正與伊斯坦堡當局保持聯繫，以獲取最新消息。截至目前為止，並無包括大學生在內的任何大馬人受到攻擊。

聲明除了慰問恐襲事件中受害外，也表示為了確保個人安全，促請居住於土耳其或近期計劃到該國旅遊的大馬人必須保持警戒，並遵守有關當局的安全指示。1060102

(中央社)