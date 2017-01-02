玖壹壹MV砸百萬 攻蛋倒數閉關練團
嘻哈團體玖壹壹推出新單曲「我是冠軍」MV，製作費耗資近新台幣200萬元；忙完跨年及元旦表演，14日首次在台北小巨蛋開唱，玖壹壹將閉關練團。
玖壹壹由春風、洋蔥和健志組成，成軍7年，從網路發跡人氣爆紅。跨年夜連趕3場，印象深刻是在台中跨年壓軸演唱，台中市政府出動2台警用摩托車及1台警車協助開道，仍塞在舞台外圍，玖壹壹在保母車上倒數互道新年快樂，再通過重重人潮，才上台完成演出。
玖壹壹跨年演出後，各自回到家已是凌晨3時多，3人僅睡4小時，就趕搭火車到花蓮彩排，跨年3場演唱加上元旦開唱，玖壹壹直呼是考驗體力和腦力。
最新單曲「我是冠軍」MV元旦晚間首播，是玖壹壹送給粉絲的新年禮物，希望傳遞台灣其實有很多人才在等待機會，如果企業和政府能給予更多舞台，將有機會在世界發光發熱，整首歌很勵志。
玖壹壹說，「要謹記那些曾經為我們帶來榮耀的冠軍們，而那些為了目標而努力的人，都需要我們的支持，在未來這些勇者都可能成為各行各業的冠軍」。
MV在台北、高雄取景花3天拍攝、1個月動畫製作，玖壹壹首次體驗賽車服，一開始看腳本以為導演會安排在賽車場拍攝，沒想到只是電動小賽車，但3人還是玩得很開心，世界超馬冠軍林義傑、世界甜點冠軍陳立(吉吉)、世界調酒冠軍郭植伶也入鏡。1060102
(中央社)
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